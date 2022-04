La Cité des Géants invite notamment, ses agriculteurs de la région à participer à un concours pour le moins étonnant. Natagora, la FUGEA et Natagriwal ont décidé de s’associer pour lancer le concours "Qu'elle est belle ma prairie !" Le but est de récompenser les agriculteurs qui mettent en place des pratiques conciliant production et préservation de l’environnement.

Tout agriculteur actif sur le territoire wallon peut proposer une prairie au concours. Les critères de sélection comprennent la durabilité de la gestion de l’exploitation, le type de valorisation réalisé au niveau de la prairie et la biodiversité de celle-ci (flore / faune). Pour garantir un suivi optimal des dossiers, le nombre d’inscriptions est limité à 35 par ordre de réception des candidatures. L’inscription au concours s'effectue par téléphone au 081 23 00 37 ou par courriel à info@fugea.be.

Les candidatures seront acceptées entre le 1er mars et le 30 avril 2022. Les lots sont plus originaux les uns que les autres: un ou des animaux d'élevage au choix, pour une valeur de 1 000 euros ! Le jury attribuera un second prix "Jeune". Pour cette édition 2022, un nouveau prix "Agricultrice" sera décerné.