Voilà déjà plusieurs années que les autorités lessinoises ont acquis l’ancien moulin Williame; à deux pas du centre culturel René Magritte et de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. L’ambition de la majorité lessinoise a toujours été de faire de ce quartier du centre-ville un pôle culturel à part entière. Un rêve rendu possible grâce à la multiplicité des espaces et à leurs spécificités propres. Et ce sera encore plus particulièrement le cas en 2024 grâce à la réhabilitation du moulin Williame. Un nouveau lieu dédié plus particulièrement à la musique où trois espaces distincts s’articuleront autour d’un grand foyer polyvalent. Celui-ci deviendra dès lors le point central du bâtiment "en accueillant tous les flux de circulation (accès et distributions des fonctions) ", peut-on lire sur le projet porté par des architectes gantois. C’est là que se trouveront notamment l’accueil et la billetterie, mais "cet espace pourra également servir de zone de transfert de marchandises et de matériel."