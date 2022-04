Les services de police de Sylle et Dendre ont été avisés d'un fait d'escroquerie dont a été victime une personne âgée dans le courant de la semaine écoulée sur la commune de Silly.

Un individu s'est présenté au domicile de la victime , a "démoussé" son trottoir et a réclamé la somme de 200 euros. Il a refusé l'argent en liquide préférant l'utilisation d'un terminal bancaire. Il a laissé la dame payer mais a encodé la somme de 2000€ en lieu et place des 200€. L'auteur a abusé de la crédulité de la victime et la transaction a donc été réalisée pour dix fois plus que convenu.

La police demande de prévenir les aînés et de rester attentifs aux démarchages dans le quartier. "En cas de situation suspecte, relevez un maximum de détails (type de véhicule, plaque, inscriptions, description du suspect,...) et avisez les services de police en composant le 101 afin que nous puissions vérifier la situation".