Le groupe technologique américain spécialisé dans les paiements Mastercard a publié une analyse de la cybercriminalité au sein de notre pays. Cette dernière démontre qu’il y aurait eu l’an passé trois fois plus de cyberattaques qu’avant la crise sanitaire.

La police locale de la Ville d’Ath a également pu faire ce triste constat. "Nous constatons depuis deux ans une recrudescence des plaintes en lien avec la criminalité informatique. La crise du coronavirus a malheureusement renforcé cette tendance. Avec les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie telles que le télétravail obligatoire et la fermeture de certains magasins, une utilisation accrue des outils informatiques et d'Internet a vu le jour".

Des plaintes en hausse

Avec 217 plaintes enregistrées en 2021 contre 193 en 2020, la police locale de la Ville d’Ath souhaite aujourd'hui mettre en garde contre la cybercriminalité. "Au sein, de notre zone, tous les membres ont suivi une formation sur la cybercriminalité afin d'assurer les suivis des plaintes'". Cette dernière précise aussi que de nombreuses plateformes sont mises à la disposition de la population pour prévenir, détecter et éviter ce type d’arnaque. "L'idée est de faire parvenir aux citoyens différents moyens pour vérifier s'ils sont oui ou non face à une arnaque. Mais également, de rappeler aux personnes et surtout aux personnes âgées qu'il faut se montrer prudents avec les nouveaux moyens de communication".

Ainsi, la Federal Computer Crime Unit de la Police Fédérale indique qu'en cas de réception d’un e-mail suspect, il est préférable de ne jamais y répondre, de vérifier la justesse de l’information reçue en contactant l’émetteur du message sans répondre à l'e-mail reçu, de ne jamais communiquer les données personnelles ou bancaires via téléphone ou mail à la demande d’un tiers et enfin de signaler le mail frauduleux.

La Zone de Police d'Ath conseille également à la population de télécharger l'application Safeonweb qui permet de déjouer le phishing, une escroquerie en ligne avec laquelle des cybercriminels tentent d’obtenir les données bancaires et les codes bancaires personnels de leur victime. Le site https://pointdecontact.belgique.be donne à la population, la possibilité de signaler une tromperie, une arnaque, une fraude ou une escroquerie ou un cas de non-respect des droits en tant que consommateur ou entreprise.

Quant au site Traque l'arnaque, c'est une campagne du SPF Economie pour sensibiliser les enfants et les jeunes de 12 à 16 ans aux dangers des arnaques en ligne.Comme les jeunes passent beaucoup de temps en ligne, ils entrent souvent en contact avec des escrocs. Avec des outils concrets et l'aide des influenceurs, ils leur fournissent toutes les informations dont ils ont besoin afin de reconnaître et de traiter consciemment les escroqueries. La campagne est conçue comme un jeu (en ligne), avec lequel ils guident les jeunes de manière ludique à travers différents types d'arnaques et de conseils.

Face à cette hausse de cybercriminalité, la Police Locale de la Ville d’Ath travaille à une collaboration avec la Ville d’Ath pour mettre en œuvre des actions de prévention et de sensibilisation à l’intention de sa population et de ses écoles. Les entreprises locales ne sont bien entendu, pas oubliées dans ce contexte. "Comme chaque année, une réunion se déroule avec les directions des écoles pour prévenir sur le harcèlement sur Internet. Nous sommes aussi occupés de voir pour sensibiliser les entreprises au hacking. D'autres actions seront encore organisées au cours de l'année", conclut la police d'Ath.