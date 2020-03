Celles-ci représentent désormais 10 % de l’ensemble de la criminalité dans la zone.

Dans le cadre du plan zonal de sécurité 2020-2025, le big boss de la police d’Ath confirme que les vols au sens large du terme resteront une priorité, de même que la consommation et le trafic de stupéfiants.

"Même si les chiffres sur notre zone ne sont pas alarmants, nous allons garder un œil sur les vols à la ruse ainsi que sur les déchets clandestins. Le bien-être animal fera aussi partie de nos préoccupations. Deux agents ont, en outre, été recrutés pour lutter contre la fraude sociale", indique Frédéric Pettiaux.

En matière de roulage, la police s’est fixé pour objectif de réduire le nombre d’accidents graves en travaillant sur les causes. Parmi celles-ci figurent la vitesse excessive et la conduite en état d’ivresse, le non-respect des règles de priorité ou encore d’autres comportements qui favorisent les pertes de contrôle (GSM au volant, contrôle technique défaillant), voire qui aggravent les conséquences sur le plan corporel.

En plus du Lidar, un radar installé sur ou dans divers supports (poteaux, poubelles, etc.) sera bientôt opérationnel sur le territoire de l’entité. Un système de vidéosurveillance sera, par ailleurs, installé au niveau de la Grand-Place (hôtel de ville). Et la police s’apprête à faire l’acquisition d’une seconde caméra pour faire la chasse aux dépôts clandestins.

"Nous serons aussi plus répressifs en ce qui concerne les infractions sur le stationnement au centre-ville susceptibles de gêner les interventions des services de secours", ajoute notre interlocuteur.

Un traumatisme chez les enfants

Autre priorité, nouvelle celle-là, les violences intrafamiliales, qui représentent désormais 10 % de la criminalité athoise (240 faits) : disputes de couples, harcèlement post-séparation, etc.

"Notre plan d’actions consistera à évaluer les situations à risque tout en garantissant un suivi de chaque dossier afin d’éviter des drames en prenant par exemple des mesures d’éloignement en concertation avec le parquet."

Dans les prochains mois, des séances d’information seront organisées et animées par une personne ayant subi des violences conjugales pour le personnel policier et les assistantes sociales du CPAS.

D’autre part, un membre de la police fédérale finalise l’écriture d’une pièce de théâtre sur cette problématique. Pièce qui sera présentée en fin d’année aux professionnels avec un débat à la clé.

"Les violences intrafamiliales génèrent souvent un traumatisme chez les enfants qui en sont victimes ou témoins. Nous allons nous inspirer de la zone de police Montgomery (Etterbeek), qui a eu l’idée de récolter de vieilles peluches pour les offrir à ces gosses psychologiquement fragilisés."

Désireuse d’être encore plus proche des citoyens, la police athoise va s’inspirer de ce qui se fait déjà à Bruxelles en rencontrant ceux qui le désirent autour d’un bon café et dans un cadre informel (Coffee with a cop) propice à la discussion et aux échanges d’informations.

Enfin, le commandant Pettiaux et ses hommes planchent sur la mise en place de commissariats mobiles dans les villages. Très répandu en Suisse, ce concept permettra là encore aux policiers d’aller vers la population. À bord d’un combi installé quelques heures à tel endroit, ces derniers pourront acter des plaintes ou encore fournir de précieuses informations en matière de techno-prévention

Bruno Deheneffe