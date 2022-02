Créé, il y a plus de cent ans, l’ONE est aujourd’hui l’organisme d’intérêt public (OIP) le mieux doté de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec 500 millions€ de subvention annuelle.

Violaine Herbaux précise avec simplicité les informations suivantes. "Durant cette législature, la présidence revenait à un représentant du MR. Il avait été convenu que Thierry Wimmer remplisse la fonction deux ans et demi, et moi l’autre partie. Finalement, Thierry est parti plus tôt que prévu pour des raisons professionnelles, mais il reste membre du CA. Je remercie d’ailleurs Georges-Louis Bouchez de me faire confiance."