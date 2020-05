La cité d’Arenberg possède un passé historique d’une richesse insoupçonnée que le Cercle royal archéologique d’Enghien s’attache à promouvoir depuis sa création en 1878. Il s’agit non seulement de la plus ancienne association locale, mais également de l’une des plus vieilles sociétés d’histoire de Belgique.

Comme n’importe quelle institution, le CRAE a connu des hauts et des bas au fil de ce siècle et demi d’existence. Depuis 2016, un nouveau comité s’est mis en place sous la présidence de Marc Vanderstichelen, par ailleurs conseiller communal (Ensemble Enghien) afin de redynamiser la vénérable institution.