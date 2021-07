Ce jeudi, le cercle royal archéologique d'Enghien (CRAE) a constaté la disparition de la statue de Léopold II qui trônait autour du Pavillon des 7 Etoiles, probablement un acte de vandalisme. "", déclare le comité.

Effectivement, la statue de Léopold II n'est pas la seule a avoir été victime de vandalisme. La magnifique rembarde au grand canal a malheureusement disparu dans l’eau, la tête d'une sphinge devant le château d'Enghien a subi récemment une trépanation et les statues restantes sont dans un bien triste état, l’une d'entre elles est même décapitée.

La Ville d'Enghien n'est cependant pas la seule à voir ses objets de valeur être détruits ou volés. En décembre 2020, la châsse de Saint-Saulve se trouvant dans l'église Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai avait été emportée par des individus. Quelques jours plus tard, une autre église de la région avait été victime de voleurs. En effet, un individu s'était introduit à l'intérieur de l'église Fontenoy à Antoing afin de dérober une statue représentant Saint-Michel. Plus récemment, au mois de mars, la statue de Saint-Pierre, assis et représenté en pape, avait été volée au sein de la chapelle de l'église Saint-Pierre à Ellezelles. Preuve que des personnes mal intentionnées sont bien capables de s'emparer des objets phares de la région.

Les vestiges du passé souffrent en effet de l’absence de surveillance. C'est une autre œuvre d'art qui est soustraite du patrimoine de la ville qui d'années en années s'amenuise et se dégrade. "A moins de retrouver cette statue du début du XXe siècle cachée derrière un buisson ou dans une brocante, on ne pourra que regretter ces actes déplorables et encourager la ville à mieux garder ses biens".

Suite à ces faits dramatiques, la Ville d'Enghien compte porter plainte pour vol.