Les déchets ménagers résiduels sont en diminution, pourtant Ipalle indexe les tarifs de leur traitement. Une indexation que la Ville doit suivre.

Lors du dernier conseil communal, l’assemblée devait approuver le règlement-taxe sur la collecte et le traitement des immondices pour l’exercice 2022.

On se souvient qu’en 2020, la Ville d’Enghien réformait en profondeur son mode de collecte des déchets avec l’installation de PAV, la diminution des collectes en porte-à-porte et la suppression du ramassage des PMC. "Grâce à ça, nous avons rejoint le peloton de tête des communes de Wallonie picarde qui produisent le moins de déchets ménagers résiduels, se félicite le bourgmestre Écolo, Olivier Saint-Amand. En 2021, l’adhésion des Enghiennois aux PAV s’est encore accrue et la réduction des quantités produites se poursuit."