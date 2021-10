L’état de certaines rues du zoning de Ghislenghien-Meslin est dramatique. L’avenue des Artisans, colonne vertébrale de la zone d’activités économiques, est particulièrement endommagée. "L’avenue des Artisans est une des voiries les plus empruntées et les plus importantes du zoning de Ghislenghien", explique le collège communal. "Cependant, cette dernière est très fortement abîmée/dégradée provoquant des problèmes d’insécurité grandissants. Trois zones, parmi les plus critiques, ont ainsi été identifiées afin de procéder aux réfections nécessaires."