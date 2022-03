La Ville d’Ath, en partenariat avec Wikipower, a décidé de continuer à accompagner ses citoyens et de leur proposer de participer à un nouvel achat groupé d’électricité et de gaz naturel.

"Plus il y aura d’inscrits, plus grandes seront les chances d’obtenir de belles réductions auprès des différents fournisseurs participants" indique la Ville. "Cette action citoyenne permet non seulement de limiter l’impact de la hausse des prix sur le budget du ménage mais également de réduire son empreinte carbone puisque les participants bénéficieront d’une électricité garantie verte et belge."

"Et nous en sommes à la troisième campagne d’achat groupé en matière d’énergie 100 % verte pour l’électricité et le gaz" souligne Christophe Degand, échevin ayant en charge la politique énergétique. "La formule connaît un certain succès : 905 inscriptions en 2020 avec le fournisseur Lampiris et 986 avec Mega en 2021."

"Vu le contexte géopolitique, les prix sur le marché de l’énergie et les approvisionnements risquent d’être perturbés dans les mois à venir. Face à la flambée actuelle des prix de l’énergie (+ 42 % pour l’électricité, +59 % pour le gaz), en participant à un achat groupé, nous pouvons limiter l’impact de cette hausse de prix. Plus nous serons nombreux, plus les prix seront intéressants" insiste l’échevin.

"À l’expérience, le fait de passer par un intermédiaire facilite aussi les relations avec les fournisseurs.Pour assurer la transition énergétique et devenir une commune résiliente, il ne suffit pas de négocier les meilleurs prix possibles. Dans le cadre du PAEDC, l’objectif est réduire sensiblement les émissions de CO2 et de sortir des énergies fossiles. Nous souhaitons développer un mix énergétique, c’est pourquoi nous voulons encourager les citoyens à s’équiper d’installations de panneaux photovoltaïques afin de leur assurer une autonomie d’approvisionnement local et de maîtriser les coûts. Et comme l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas et qu’il n’est pas toujours possible d’installer des panneaux, nous lançons aussi un achat groupé pour l’isolation thermique."