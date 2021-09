Le conseil communal d’Ath a décidé de confier à l’intercommunale Ipalle les missions d’études et d’assistance à maître d’ouvrage afin de concrétiser un projet évoqué depuis plusieurs mois, celui du regroupement des services techniques communaux. Cette idée est aussi concrétisée dans une ville comme Lessines (zoning Ouest). "Le département des services techniques (en ce compris le service des espaces verts) est actuellement réparti sur plusieurs sites, à savoir le centre administratif communal n°1, le n°2, les ateliers communaux, le site des Locomotives, le Pont Carré, le hangar des Bateliers, celui des Primevères, le site Despé, le site SNCB (pépinières), rappelle le collège communal dans la note soumise au conseil communal. Certaines localisations doivent faire l’objet, à très court terme, de rénovations d’envergure qui impliqueraient des coûts importants vu leur état mais également les surfaces de certaines d’entr’elles. Par ailleurs, l’organisation de ces services est inévitablement impactée et mise à mal par cette décentralisation. Dès lors, au terme d’une étude de préfaisabilité intégrant divers aspects (financiers, ressources humaines…), il a été décidé de construire un pôle technique rassemblant ces différents services et de procéder à la vente des sites relayés supra."

Une infrastructure importante

Le nouveau pôle devra être important. Il a été estimé qu’il devrait notamment comporter les départements et espaces suivants: quelque 150 emplacements de parking pour des véhicules légers pour le personnel et les visiteurs; un hangar réservé aux services des espaces verts (SEV); un hangar servant aux ateliers & magasins, au stockage et à la signalisation; un hangar réservé aux véhicules des services techniques et de voiries; un hangar servant à l’expulsion-mobilier et réparation; un bâtiment pour les bureaux ainsi qu’un espace vestiaires et réfectoires; une aire extérieure de stockage. Les géants et les chars de la Ducasse y seront aussi conservés dans de meilleures conditions.

Au faubourg de Bruxelles

Le principe d’un tel regroupement, au-delà d’une rationalisation pour la gestion, est de sortir un peu du centre, afin d’améliorer notamment la mobilité, à la fois des travailleurs rejoignant le site et des équipes partant ensuite vers les différentes missions. Il avait été question, à un moment donné, de localiser ce pôle technique communal (PTC) du côté du faubourg de Tournai, non loin du (futur) site du recyparc d’Ipalle. "Nous avons examiné plusieurs pistes ici et là", indique le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS).

Finalement, c’est davantage de l’autre côté de la ville que devrait être aménagé le PTC: au faubourg de Bruxelles, le long de la chaussée de Bruxelles, sur un terrain contigu à l’entrée du cimetière de Lorette (drève du Silence). Le bourgmestre, en réponse à Pascale Nouls (Liste Athoise), confirme que des bâtiments comme ceux de l’Entrepôt ou des Locomotives, devraient être mis en vente, dans la mesure notamment où ils réclament des débours importants en termes de rénovation.

Marc Duvivier (Liste Athoise) attire l’attention sur l’importance de la ressourcerie, laquelle s’était déjà montrée intéressée par l’acquisition de locaux supplémentaires. Ce que confirme M. Lefebvre. "Mais il est prématuré de se positionner pour l’instant; nous avons des pistes de réflexion. Et il est de toute façon important de maintenir à Ath la ressourcerie sur notre territoire…"

Un regroupement qui va ouvrir des perspectives

Ce projet de regroupement des services techniques communaux d'Ath pourra aussi déclencher une réflexion sur l’utilisation des anciens bâtiments et de leurs sites. Il va évidemment avoir des répercussions et il va aussi ouvrir des fenêtres pour donner de nouvelles affectations à des bâtiments. De multiples pistes peuvent être examinées. L’exercice est intéressant car il suppose de se projeter dans l’avenir et il autorise des projets nouveaux. On pense notamment au site des Locomotives où divers projets ont déjà été évoqués au cours des dernières années (parking à plusieurs niveaux, cinéma, commerces,…), mais aussi aux bâtiments sis le long du boulevard du Château, ou encore à la rue des Primevères.

Que ce soit (par exemple) à proximité du boulevard du Château ou sur le site des Locomotives, il serait sans doute intéressant d’intégrer à la réflexion l’idée d’un parking supplémentaire. Proche du centre, telle infrastructure pourrait alors constituer un argument concret pour, ponctuellement, réduire la pression automobile dans le noyau urbain central.

La réflexion pour la reconversion de ces divers bâtiments communaux pourra aussi englober… l’ancienne caserne du service incendie que les pompiers quittaient officiellement ce mardi. Ils y étaient depuis près de quarante ans (1982). Actuellement, le collège communal dit ne fermer aucune piste. L’habitation contiguë pourrait être valorisée de façon distincte, à court terme (location).