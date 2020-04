Ces modèles en tissu sont fabriqués par un réseau de couturières bénévoles et distribués à un très large public dont les infirmières à domicile, la maison de repos ou encore les services de police

Au niveau des masques, Enghien a été une des premières communes de Wallonie Picarde avec Mont-de-l’Enclus à relayer les recommandations des médecins qui insistaient sur le rôle bénéfique de ces écrans protecteurs pour lutter contre la propagation du virus.

La Ville a, en outre, créé un réseau solidaire de couturières bénévoles et a fourni du matériel pour confectionner des masques et dépanner ainsi prioritairement la maison de repos (home Saint-Nicolas), mais aussi les infirmières à domicile, les aide-ménagères, les services de police ou encore les kinés en manque de matériel de protection. Ce travail a été soutenu par le personnel communal et de la crèche. D’autres bénévoles ont fabriqué des visières en plexiglas qui ont notamment servi pour les pompiers et certains commerçants.

« Après cette large et précieuse solidarité, du matériel a finalement été acheminé au compte-goutte par les autorités fédérales et régionales. De même, les autorités fédérales ont enfin reconnu l’utilité du masque plusieurs jours après que la Ville d’Enghien en ait fait la recommandation », souligne le bourgmestre Olivier Saint-Amand et son échevine de la Santé Nathalie Vast (Ecolo).

Grâce à ce réseau solidaire qui s’est encore étoffé suite à diverses mobilisations spontanées au sein des quartiers ou au départ des réseaux sociaux (Facebook), de nombreux Enghiennois disposent déjà d’un masque en tissu. On estime actuellement que plus de 4000 masques ont ainsi été fabriqués par des couturières locales. La Ville les remercie chaleureusement et les encourage à poursuivre cette activité généreuse et intense qui renforce les liens en période de confinement et participe à la lutte contre la propagation du virus.

Par ailleurs, pour répondre à la demande qui va grandir lors du déconfinement, la Ville a commandé des masques en tissu supplémentaires via un marché public de fournitures organisé en collaboration avec les autres communes de Wallonie Picarde.

Dès à présent, toutes les personnes qui souhaitent obtenir un masque de protection en tissu peuvent faire part de leur demande et communiquer leur adresse par mail à corona@enghien-edingen.be ou par téléphone, au 02/397.14.11.

