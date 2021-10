Lors du dernier conseil communal d’Enghien, le collège a proposé à l’assemblée d’adhérer à la plateforme "Service citoyen", pour un coût de 50 € par an. Ceci permet à la Ville de devenir un organisme d’accueil pour les jeunes de 18 à 25 ans pour une période de six mois. "Ce service permettra aux jeunes de s’engager dans un projet utile à la collectivité et de découvrir un métier ou une association qui pourraient les orienter dans leur carrière professionnelle", explique Nathalie Vast, échevine de la cohésion sociale (Écolo). "Dans ce cadre, les jeunes sont encadrés par un responsable de la plateforme avec qui ils construisent leur projet au sein d’un service, comme un centre culturel, une association, une maison de repos…"