Dès ce lundi, l’administration communale rouvrira progressivement ses portes, mais avec des conditions d’accès permettant de lutter efficacement contre la diffusion du coronavirus.

Parmi celles-ci figure l’obligation pour les membres du personnel de porter un masque tout en respectant une distanciation sociale et des modes de circulation spécifiques.

Paiement par carte

" Les sanitaires resteront provisoirement inaccessibles au public. Par respect pour les autres visiteurs et les employés des différents services, toute personne faisant fi des consignes se verra refuser l’accès aux locaux. Hygiène et sécurité obligent, seul le paiement électronique par carte sera admis. Le dispositif sera systématiquement désinfecté après chaque utilisateur ", précise-t-on du côté de la Ville.

En ce qui concerne les démarches auprès des services Population/État civil, toutes les demandes doivent être introduites via le guichet électronique, par mail à l’adresse info@ath.be (avec un numéro de GSM) ou par courrier à l’adresse suivante : rue de Pintamont 54, 7800 Ath. Idem pour les extraits de casiers judiciaires.

Il est néanmoins possible d’obtenir certains certificats et attestations via l’application " Mon dossier" du registre national, moyennant un lecteur de carte d’identité avec son code pin.

Un rendez-vous doit être pris par mail pour les renouvellements de cartes d’identité et de titres de séjour. Par contre, tant que les auto-écoles resteront fermées, la conception ou le remplacement des permis de conduire restent suspendus.

" Seuls les documents demandés avant le confinement et non délivrés, voire absolument nécessaires pour raisons professionnelles, pourront faire l’objet d’une prise de rendez-vous par mail ."

Les bureaux de l’État civil fonctionneront eux aussi sur rendez-vous uniquement.

Sauf pour les déplacements exceptionnels, l’obtention d’un passeport n’est pas à l’ordre du jour dans la mesure où les voyages non essentiels en dehors de nos frontières restent interdits jusqu’au 7 juin.

En ce tout début de déconfinement, la Ville demande à la population de continuer à privilégier les contacts avec l’administration communale par mail, téléphone ou par le biais des e-guichets sur le site internet www.ath.be.

Infos au 0476/94.60.86. Ce numéro est également valable pour tout renseignement relatif aux changements d’adresse.

Bruno Deheneffe