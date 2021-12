Olivier Mahieu, responsable du service d’expérimentations et d’avertissements, est enthousiaste à l’idée de partager avec la coopérative Al Sanabel les résultats des recherches menées au CARAH, à Ath. "Nous étudions depuis longtemps les grandes cultures, céréales, maïs, pommes de terre, betteraves. Nous nous sommes tournés vers la vigne pour suivre la tendance liée à l’évolution du climat. On est passé, en Belgique, de 350ha en 2016 à 600ha maintenant. Le Hainaut est la province la plus en pointe. Nous avons décidé d’implanter un vignoble expérimental pour tester l’adéquation des cépages à nos conditions climatiques. Nous avons opté pour des variétés courantes et des interspécifiques qui résistent mieux, notamment au mildiou et à l’oïdium."