Crise sanitaire oblige, les organisateurs proposeront en lieu et place durant le week-end des 31 juillet et 1er août diverses animations susceptibles de récolter un beau succès.

C’est un rendez-vous bien ancré dans le Pays des Collines. Chaque année, au cœur de l’été, a lieu la traditionnelle fête de la moisson à La Hamaide, dans l’entité d’Ellezelles. Si cette année ne permet pas, une fois de plus pour des raisons sanitaires, une organisation de l'évènement en bonne et due forme, pas question pour l’Ecomusée et ses bénévoles de baisser les bras.

Des activités adaptées aux circonstances de l'épidémie seront organisées pour garantir des grandes vacances qui soient tout sauf moroses dans ce village très typique du parc naturel du Pays des Collines. Emilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice, explique : « Bien que celle-ci évolue favorablement, la situation sanitaire ne nous permet toujours pas, pour l’instant, de proposer une fête de la moisson digne de ce nom comme nous l’aimons tous. Et quel intérêt d'en organiser une en demie teinte ? Nous pensons que cela engendrerait plus de frustration que de satisfaction. C’est pourquoi nous avons décidé tout comme l’année dernière de miser sur des événements conviviaux et à plus petite échelle qui nous permettent de divertir petits et grands."

Les organisateurs tiennent à ce que le premier week-end du mois d'août reste un moment d’amusement et de bonne humeur. Au programme de ces deux journées, un tournoi de Mölkky et une marche en bulle. Petit bonus de cette édition 2021: une chasse au trésor sera proposée spécialement aux familles le dimanche 1er août ! Voilà de quoi amuser les 7 à 77 ans durant la période estivale tout en leur permettant de découvrir les mystères qui entourent le village de La Hamaide.

Le samedi 31 juillet, place à la compétition et à l’esprit bon enfant lors du 3ème tournoi de Mölkky de La Hamaide ! Ce jeu de quilles scandinaves, accessible à tous, se joue par équipe de deux. Pas besoin d’être un expert pour s’inscrire, l’amusement en garanti même aux débutants ! Un âge minimum de 14 ans est toutefois requis. Les plus compétitifs y trouveront leur compte également et se verront remettre le traditionnel trophée !

Le dimanche 1er août, honneur aux marcheurs et aux familles. Des circuits de 4,5 et 12 km leur seront proposés au départ de l’Ecomusée pour un périple à travers les villages de La Hamaide, Oeudeghien et Wodecq. Feuille de route et anecdotes sur la petite et la grande histoire y seront au rendez-vous. Nouveauté cette année : une chasse au trésor invitera tout spécialement les familles à un moment d'exploration et de convivialité. Leur chemin sera semé d’indices à récupérer, de codes à casser et d’énigmes à résoudre, pour accéder au mystérieux trésor de l’Ecomusée. À noter que la feuille de route, qui donne accès aux deux marches, ainsi qu’à la chasse au trésor, restera en vente à l’Ecomusée durant tout le mois d’août.

Informations et inscriptions obligatoires au 0489/16.93.10