Dans le charmant petit village de La Hamaide, le lundi de Pâques rime traditionnellement avec promenades et gaufres. Et 2021 ne fera pas exception même si le programme des activités traditionnellement organisées chaque année en ce jour férié, a dû subir des adaptations en raison de la persistance de la crise sanitaire. Epidémie oblige, l’Ecomusée du Pays des Collines a élaboré l’itinéraire de la balade dans le respect des règles de précaution imposées par le Codeco pour que celle-ci puisse se faire de manière autonome et en toute sécurité. Cette fois, c’est du 1er au 30 avril et non sur une seule journée que la promenade de 9, 6 ou 4 km emmènera les marcheurs à la découverte du riche patrimoine du parc naturel du Pays des Collines.

Petits et grands auront l'occasion de découvrir maintes histoires qui hantent la région, traversée par le Grand Chemin reliant Ath à Renaix, ainsi que par la chaussée romaine Brunehaut. La coordinatrice de l’Ecomusée invite les habitants du Pays des Collines et leurs voisins à venir randonner durant ce long week-end pascal: "Ce parcours est l’occasion d’en apprendre plus sur la région. Au détour de chaque sentier, se cache une anecdote, une légende ou une histoire vraie. C’est également l’occasion de profiter du retour du beau temps pour sortir de chez soi et prendre un grand bol d’air après cette année pas comme les autres", commente Emilie Botteldoorn

"Habituellement, plus de 100 personnes participent à cette promenade pour profiter de l’ambiance très conviviale et, évidemment aussi, pour goûter les gaufres même si cette année, il faudra les manger chez soi ! La promenade est une bonne opportunité de combiner la découverte des magnifiques paysages du Pays des Collines avec celle du folklore et des légendes qui animent la région. Cette année, la balade se fera en bulle en toute autonomie durant tout le mois d’avril, voire même plus tard puisqu’elle sera accessible à l’envie. Patrimoine, histoires, paysages… toutes les conditions sont réunies pour une journée parfaite en pleine nature", confie Netta Dubois, guide nature des Collines.

Cette promenade aux multiples anecdotes prendra, cette année, la forme d’un parcours en autonomie au départ de l’Ecomusée du Pays des Collines sur la place du village. Les promeneurs pourront réserver l’itinéraire durant tout le mois d’avril et même se mettre l’eau à la bouche, durant le week-end de Pâques, en réservant des packs de gaufres à retirer les vendredi 2 et samedi 3 avril, souvenir d’une tradition de longue date. Pour ce faire, réserver commande à l’avance sera néanmoins indispensable !

Histoire de profiter au mieux de la balade, les organisateurs recommandent aux participants de prévoir des chaussures de marche imperméables ainsi que des vêtements adaptés aux conditions météo.

Informations complémentaires au 0489/16.93.10