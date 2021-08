Né en 2011 et réitéré depuis 2014, le Rallye de la Petite Reine a réussi à s’imposer comme un classique des festivals de l’été en orchestrant la décentralisation des arts de la rue… à vélo, tout en gardant dans l’âme de sa programmation et dans son décorum (caravane de kermesse cycliste) un hommage à ses racines sportives. Entité natale tant de René Magritte que de Claudy Criquielion, Lessines n’est-elle pas par excellence le symbole de l’alliance entre sport et culture ? Le programme offre, en 25 kms d’échappée, un tour du secteur des arts de la rue belge et internationaux, avec des spectacles qui sont tant des créations que des indémodables, mais aussi le parti pris de conduire les spectateurs vers des choix moins explorés ou moins attendus.

Sous sa casquette cycliste, le festival lessinois des arts de la rue s’est trouvé une identité et une cohérence à tous niveaux. Grâce à sa force de propulsion, le Rallye peut explorer un territoire large et diversifié, du centre-ville jusqu’aux flancs du pays des Collines et des Ardennes flamandes. Le parcours en 2021 fait escale dans des sites emblématiques de la région, tant des fermes, des églises que des sites industriels comme l’ancienne centrale d’électricité de Deux-Acren. Tantôt paysages lunaires, tantôt falaises de Corse, les carrières de porphyre, « univers de géants façonné par les hommes », comptent parmi les étapes exceptionnelles (même pour les Lessinois), ouvertes juste le temps d’une traversée.

Evoluant au croisement de la mobilité douce, du sport et de la culture, le Rallye de la Petite Reine, a tout d’un festival d’arts de la rue, sauf le nom. Qu’à cela ne tienne. Il entraîne un peloton de spectateurs et d’artistes chaque année de plus en plus nombreux sur les routes buissonnières du val de Dendre. Deux départs en pelotons sont organisés par jour pour aller à la découverte de l’ensemble du programme artistique. En 2020, 9 spectateurs sur dix participaient à vélo.

Pour cette nouvelle éditions, Tempo d’Eole fait partie des compagnies qui enchâsseront leur spectacle, joyau d‘imaginaire, de réflexion et de prouesse, au parcours du Rallye. A.Bois, sa création coproduite par les Baladins du Miroir, est une fable taillée dans l’écorce du merveilleux, mettant en scène cinq acrobates-voltigeurs, deux musiciens en live et deux chevaux. Elle raconte les aventures d'un jeune bûcheron face à un arbre tentaculaire.

L’environnement reste, mais dans un autre style, le leitmotiv de B.V. Natuur de Karel Casier et Aat Dirks (Pays-Bas). Du haut de leur grue au diesel bio, ils s'assignent la mission de bâtir un monde plus vert. A commencer par un arbre. Les deux missionnaires ont fait de la nature leur mission, mais pas certain que la Nature aurait parié sa survie sur ces deux énergumènes qui, entre pied gauche et main verte, déclenchent un déluge de pirouettes et rattrapages acrobatiques.

En 2021, on pourrait croire que le titre de Rallye de la Petite Reine a été choisi en l’honneur de Lola Ruiz et de son nouveau spectacle To Bee Queen. L’artiste joue la Reine des abeilles en personne. Face à une ruche en état d’ébullition, la voilà obligée de prendre de la hauteur pour maîtriser le débat démocratique et nous offrir le nectar du trapèze ballant.

Pour son édition millésimée, le Rallye plonge dans la beauté intemporelle du ballet en suivant un cygne blanc et un cygne noir, issus de l’œuvre de Tchaïkovski : Le Petit Lac est un bijou de cirque chorégraphié, selon l'expression de l'artiste Florence Caillon qui dirige. Sur la musique du “Lac des cygnes”, réarrangée dans une partition actuelle et bigarrée, deux acrobates circassien.ne.s s’élancent dans un pas de deux, riche d’une grande nouveauté de mouvement, de fragilités et d’aspirations.