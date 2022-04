La Ville d’Ath a un peu créé la surprise dans le "bulletin" récent du Gracq (Groupe de recherche et d’action et des cyclistes quotidiens), lequel a effectué à l’automne dernier une enquête de satisfaction (au-delà de ses membres qui ne représentent que 16,7 %) afin de déceler les points forts et faibles des politiques cyclables dans les communes wallonnes.

"Notre grand sondage, auquel 13.500 personnes ont participé, livre un constat très sévère sur le vélo en Wallonie" souligne le Gracq. "Seules deux communes sont considérées comme "plutôt favorables" au vélo, tandis que 98 autres sont jugées "moyennement favorables" à "très défavorables"." Les deux communes en question sont Ottignies/Louvain-la-Neuve et Marche-en-Famenne.