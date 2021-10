Cette saison 2021 du parc animalier Pairi Daiza sera plus longue que les précédentes puisqu’elle devrait se conclure le 9 janvier prochain. De nombreuses activités auront ainsi lieu pour les fêtes d’Halloween et de Noël. Le bilan de l’été peut tout de même déjà être fait. Il est d’ailleurs assez positif puisque le parc animalier a enregistré plus de visiteurs qu’en 2020 mais tout de même moins qu’en 2019. Les périodes d’Halloween et de Noël peuvent toutefois encore gonfler les chiffres de cette saison.

La crise sanitaire n’a donc pas eu raison de la fréquentation du parc animalier. "La météo n’était pas vraiment au rendez-vous cet été", indique Sven Watthy, porte-parole de Pairi Daiza. "Malgré cela, nous avons enregistré une hausse du nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente. Cette fréquentation est tout de même moins importante qu’en 2019. Rien d’alarmant tout de même puisque la saison n’est pas encore terminée. Les 100 chambres disponibles au sein du parc étaient d’ailleurs toutes réservées tout le long de l’été. Le taux de réservation s’élève d’ailleurs déjà à 90 % pour ces fêtes de fin d’année."

De nombreuses nouveautés vont voir le jour à l'occasion des fêtes d’Halloween et de Noël. "Pour Halloween, nous proposerons 52 animations ou espaces créatifs soit 24 nouveautés par rapport aux éditions précédentes", informe Sven Watthy. "Ce programme mettra un accent tout particulier sur la création avec 12 animations originales et des spectacles inédits. La volonté du parc est de remettre à l’honneur les expressions artistiques dont nous avons été privées pendant près de deux années de Covid. Les visiteurs auront également l’occasion de gagner des dizaines d’abonnements et des tickets d’entrée au parc tout au long des festivités d’Halloween."

Halloween prendra possession de Pairi Daiza du 23 octobre au 7 novembre. Le parc sera ouvert jusqu’à 21h30 les week-ends ainsi que du 30 octobre au 7 novembre. La fête de Noël sera par la suite mise à l’honneur. Pairi Daiza restera donc ouvert jusqu’au 9 janvier 2022. Le programme et les horaires complets sont disponibles sur le site du parc animalier : www.pairidaiza.eu.