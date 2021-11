Récemment, le bourgmestre de Flobecq, Philippe Mettens a comparu devant le tribunal correctionnel de Tournai pour faux et usage de faux, faux en informatique et enfin hacking informatique. On lui reprochait principalement d'avoir donné l'ordre de modifier la nationalité d'une enfant prénommée Alice. Née au Canada, ses parents, on fait appel à une mère porteuse habitant le célèbre Etat d'Ontario. A son arrivée en 2018, l'enfant détenait alors des papiers Canadiens.

Le couple résidant dans l'entité de Flobecq a donc comme à l'accoutumée, prévenu avec bonheur, l'administration communale. Ainsi, les employés ont retranscrit l’acte de naissance du Canada sur lequel la nationalité de l’enfant était canadienne. Toutefois, l'administration communale a inscrit au registre national la nationalité belge en se fiant à l'article 8 du code belge de la nationalité. Ce dernier stipule qu'un enfant né à l’étranger d’un parent belge, obtient la nationalité belge d’office.

C'est pour ces raisons que le parquet du procureur du Roi de Tournai a attaqué la commune et donc son bourgmestre. L’acte d’inscription a été annulé en première instance à Mons et l’arrêt abordant la jurisprudence et les conventions des droits de l’Homme et de l’Enfant a donné raison à la commune. Vers la mi-octobre, le parquet a donc enjoint d’inscrire l’enfant, un soulagement pour l'administration communale et les parents. Sauf que, dans la foulée, Philippe Mettens avait reçu début septembre une citation à comparaître qui ne tient pas compte de l’arrêt de la cour d’appel.

L'avocat du mayeur de Flobecq avait d'ailleurs été interloqué par la pugnacité de l'Office du représentant du ministère public. Pour lui, il n'y avait aucun doute, cette enfant était bel et bien belge.

Ce 25 novembre, Philippe Mettens, a pris connaissance de son sort et a donc été acquitté.