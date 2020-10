Mardi soir, Pascal De Handschutter n’était pas présent au centre sportif Claudy Criquielion pour présider la séance du conseil communal. Une absence remarquée suite à des problèmes de santé dont on ne connaissait pas encore la nature exacte au moment où se tenaient les débats.

Nous venons d’apprendre par le biais de nos confrères de No-Télé que le bourgmestre de Lessines, souffrant depuis plusieurs jours, a contracté le coronavirus, avant d’être admis aux soins intensifs a l’hôpital de Renaix.

Toujours selon la TV régionale, le premier citoyen de la cité de Magritte testé positif au Covid-19 a dû être placé sous assistance respiratoire. Son état est stable mais il se sent très fatigué. Depuis son lit d’hôpital, Pascal De Handschutter a néanmoins trouvé la force d'adresser un message à ses concitoyens en les invitant à la plus grande prudence et à limiter au maximum les contacts.

Notre journal s'associe aux nombreux messages de prompt rétablissement qui lui sont déjà parvenus.