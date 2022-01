De nouveaux entrepôts vont être créés sur une surface actuellement libre et partiellement sur une zone de parking qui sera aussi décalée.

L’objet de la demande de permis unique était la suivante: "construire et exploiter un bâtiment logistique, réaménager et agrandir des parkings avec la création de nouveaux accès".

"Il n’y aura pas immédiatement d’activité supplémentaire pour Colruyt, mais notre activité non alimentaire (“non food”) va déménager de Stroppen à Ollignies, indique Hanne Poppe, responsable presse du groupe Colruyt.Un nouvel entrepôt de 23 500 m² sera construit à cet effet. Aujourd’hui, Ollignies abrite déjà les grands rotateurs (27 500 m²) tels que les boissons, snacks et des choses comme le papier toilette; et il y a également un centre de retour où les déchets sont traités (9 000 m²). À l’avenir, les produits non alimentaires partiront également de là vers les magasins." Les marchandises "non food" en question sont le matériel scolaire; des jeux; des articles multimédia et électro; des livres et bandes dessinées; des produits d’entretien de la maison; des produits cosmétiques; du matériel de cuisine; du matériel de jardinage; des piles, lampes, textiles, etc.