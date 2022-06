Neuf mois après la première édition, laChièvres Air Fest sera de son retour ces vendredi 24 et samedi 25 juin sur la base aérienne. Un changement qui n’a finalement pas d’incidence pour la population civile dont l’accès sera limité au seul samedi de 14 à 23h, le vendredi étant réservé au personnel militaire et à l’OTAN.

Intimement liée au patrimoine et à l’histoire de la Ville de Chièvres, la base aérienne reste pourtant, de par son activité, un lieu dont l’accès est bien évidemment réglementé, voire interdit en temps normal aux citoyens lambda. Une réalité qui, couplée aux souvenirs des meetings d’antan et à l’aura des pilotes et de leurs machines, contribue d’office à attirer la toute grande foule dès lors que les portes s’ouvrent.