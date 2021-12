Virginie Mertens et son mari Laurent ont ouvert leur Comptoir d’Oscar qui fait la part belle aux gourmandises américaines.

Donuts, cookies, brownies, cheesecakes, cupcakes ou encore bagels (pour les amateurs de salé!): toutes ces douceurs et gourmandises sont préparées avec amour et passion par Virginie Mertens et son mari Laurent au Comptoir d’Oscar, installé récemment à la rue du Moulin à Ath. Les propriétaires du lieu ont longtemps travaillé dans la restauration – Laurent est d’ailleurs chef de cuisine –, mais l’aventure s’est malheureusement terminée à cause de la crise du Covid-19. "Mais nous sommes des aventuriers et nous savons rebondir », plaisante Virginie. « J’ai eu envie de me réinventer et de me lancer dans la création d’un bar à donuts et bagels ."