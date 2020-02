Bien qu’il ne soit pas le seul, le CPAS de Lessines croule sous les demandes en matière de revenus d’intégration sociale.

Ces dernières années, le nombre de bénéficiaires a littéralement explosé, impactant à la fois lourdement les finances de l’institution et celles de la Ville qui doit sans cesse voler au secours du centre public d’aide sociale afin qu’il puisse continuer à remplir correctement ses missions.

Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile pour le CPAS lessinois d’équilibrer son budget. Ses gestionnaires y sont encore parvenus pour 2020 au prix de gros efforts mais ces derniers s’attendent à devoir trouver en cours d’exercice des moyens supplémentaires.

Sur un budget global de 15 285 517 €, la Ville intervient désormais à concurrence de 3 201 639 €, ce qui correspond à une dotation communale en augmentation de 8,77 %. Avant la dernière modification budgétaire, celle-ci était de l’ordre de 2 943 519 €.

Si les dépenses de personnel (+ 1,72 %) et celles de fonctionnement (0,01 %) sont en légère hausse, les dépenses de transfert grimpent en flèche. À lui seul, le financement des RIS augmente de 9 % mais cet apport complémentaire risque d’être insuffisant.

"Actuellement, 350 personnes en bénéficient, ce qui représente en moyenne pour chacune un coût mensuel de 1 270 € dont 55 % sont pris en charge par l’État fédéral" , commente le président Marc Lison (MR).

Mensuellement, c’est un montant de 250 000 € que la commune et le CPAS doivent quand même débourser rien que pour les allocataires sociaux pour lesquels 489 demandes différentes ont été traitées l’an dernier.

"Les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir toquer à la porte du CPAS. Ils ont entre 18 et 25 ans et représentent près de la moitié des bénéficiaires. Parmi les autres personnes sans revenus qui ont également droit au RIS figure un nombre croissant de personnes divorcées" , poursuit Marc Lison.

Malgré ce contexte qui ne va pas aller en s’améliorant et qui nécessitera le renforcement des synergies, le CPAS a prévu 554 600 € d’investissement dont une partie servira à doter sa maison de repos d’une cafétéria. L’entrée de celle-ci subira, en outre, des aménagements pour faciliter l’accès et la mobilité des résidents en fauteuil roulant.