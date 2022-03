Parmi les diverses festivités folkloriques, organisées en Wallonie durant la période du carnaval, le crossage chiévrois fait office d’événement majeur. Pratiqué le mercredi des Cendres, le " crossage à l’tonne" plongerait ses racines dans un jeu déjà pratiqué durant le Moyen Âge. Des illustrations d’époque tendent à le démontrer.

Quelques siècles plus tard, cette pratique est toujours bien vivante et attendue avec impatience par de nombreux Chiévrois. Avec le temps, son succès va même grandissant et sa pratique s’est élargie. Outre l’événement conjoint de Vaudignies, un autre crossage est venu se greffer il y a quelques années à Grosage, le samedi après Chièvres.