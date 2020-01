En ce début d’année, le marché hebdomadaire du jeudi a déserté la Grand-Place. L’absence des marchands ambulants sur l’agora n’est que temporaire et est le fruit d’une décision prise par les autorités communales en accord avec ces derniers et leurs confrères investissant les abords de l’église Saint-Julien ainsi que le quai Saint-Jacques.

"Après les fêtes de Noël et du Nouvel An, énormément de maraîchers profitent de cette période creuse et hivernale pour prendre leurs congés", commente Nathalie Laurent (MR), échevine des Commerces.

En cette période de l’année, il n’est pas rare non plus que des vendeurs manquent à l’appel en raison des intempéries. La Ville s’est dès lors posé la question de savoir s’il valait la peine de bloquer durant toute une matinée la Grand-Place, le quai Saint-Jacques et la rue du Pont Quelin pour permettre à une poignée de marchands de s’y établir.

"Il est déjà arrivé plusieurs fois qu’il faille rouvrir à la circulation cette rue vide de toute échoppe", poursuit l’échevine, qui avait suggéré de regrouper les échoppes alimentaires sur la Grand-Place pendant les six premiers jeudis de l’année, avant la foire d’hiver. Mais la Grand-Place n’offre pas la puissance électrique suffisante pour alimenter les stands dédiés aux métiers de bouche (rôtisseries…)

"Par ailleurs, les représentants du secteur alimentaire nous ont fait savoir qu’ils étaient toujours présents et que c’était plutôt aux autres à les rejoindre. Ces derniers ont accepté de déménager provisoirement sur la place Ernest Cambier", ajoute Nathalie Laurent.

Les retours des commerçants ambulants et de la clientèle sont plutôt positifs. Le marché tel que reconfiguré s’avère plus convivial et chaleureux en cette période tristounette de l’année tout en donnant l’impression d’être moins dispersé. "Mieux vaut une petite salle bien remplie qu’une grande salle à moitié vide", dixit l’échevine.

Certains commerçants de la rue du Pont Quelin ne partagent pas le même enthousiasme. Ils se plaignent d’une baisse de leur chiffre d’affaires et n’apprécient guère que les échoppes viennent occulter leurs vitrines. Ils déplorent, en outre, un manque de communication de la Ville à qui ils ont fait part de leur mécontentement par le biais d’une pétition.

