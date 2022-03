Après avoir été perturbé en 2020, puis annulé en 2021 par la pandémie, le concours de courts métrages contre le racisme revient en mars dans sa formule habituelle : des projections de courts métrages où le public peut voter pour son coup de cœur.

Des citoyens et citoyennes de tous horizons proposent leur film de maximum 5 minutes pour explorer les enjeux de l’interculturalité et de la lutte contre le racisme. Parmi les nombreux courts métrages reçus, une vingtaine est choisie par l’équipe de Média Animation, ASBL travaillant sur l’éducation aux médias, pour être projetée pendant le festival en Wallonie et à Bruxelles, lors des séances « Vote du public ». Le public pourra alors élire ses courts métrages préférés et surtout en débattre.

"Chaque année, avec l’équipe de bénévoles qui pré-sélectionne les films du festival, nous définissons un fil rouge qui guidera les échanges avec le public pour questionner la façon dont le cinéma questionne le racisme. Cette année, nous nous pencherons sur la façon dont le cinéma rend visible ou invisible les structures sociétales qui soutiennent le racisme".

C’est dans ce contexte-là que Infor Jeunes Ath, la Maison des Jeunes de Brugelette (les Chardons), la Maison des Jeunes de Frasnes (Vaniche) et la Maison culturelle d’ Ath se sont associés afin d’organiser une projection des courts métrages sélectionnés.

Celle-ci se tiendra ce vendredi 18 mars, à 20h, au cinéma l’Ecran de Ath. Le vote du public permettra de donner une chance aux courts métrages de remporter un des deux prix du public : le prix « coup de cœur » et le prix « coup de poing ». L’accès à la séance est gratuit et le verre de l’amitié sera offert après le débat.