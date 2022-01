Lomako, un des gorilles du Jardin des Mondes va bientôt quitter le parc Pairi Daiza pour un autre zoo européen. C’est l’EEP (programme européen de conservation de l'espèce, coordonné par l'Association européenne des zoos et aquariums) qui a demandé ce transfert.

Il s’agit donc de la dernière semaine où les visiteurs ont l’opportunité de rendre visite à Lomako. En effet, son transfert est imminent et la saison 2021 se termine ce dimanche 9 janvier. Le nom du parc animalier dans lequel se rend le gorille des plaines de l’Ouest sera annoncé très prochainement.

Il était arrivé en 2016

Lomako y assurera son rôle de mâle reproducteur. Pour rappel, les gorilles des plaines de l’Ouest sont classés « en danger critique d’extinction » dans leur habitat naturel en République Démocratique du Congo, au Gabon et au Cameroun. Lomako est né en 2004 et est arrivé à Pairi Daiza en 2016. "C’est un gorille prudent et très observateur", comme l’expliquent ses soigneurs. "Dans son territoire à Pairi Daiza, il forme un groupe avec deux gorilles plus jeunes : Tebogo & Indigo. Après le départ de Lomako, trois gorilles seront encore hébergés à Pairi Daiza : Shomari, Tebogo & Indigo. Nous nous tenons prêts à accueillir d’autres individus, en coordination avec l’EEP."