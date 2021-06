"Depuis qu'ils sont installés à cet endroit, les marchands rencontrent un grand succès. Bien que l'endroit se prête moins à un marché, il y a davantage de passage dont des personnes qui empruntent Frasnes pour se rendre sur Ath. Il faut également indiquer que le parking du Hall Sportif permet d'accueillir davantage de véhicules que celui face à la Grand-Place. La proximité des banques, de la poste ou encore de l'administration communale est sans aucun doute bénéfique pour les marchands", déclare Sébastien Dorchy, échevin du Commerce.



Bien que le marché aurait pu profiter des nouveaux aménagements et de la modernité de la nouvelle Grand-Place, d'autres événements festifs pourront lui donner vie.



"Puisque la Grand-Place a été refaite, nous allons profiter de cette installation. Il y aura d'autres moyens de dynamiser ce lieu à travers divers événements comme actuellement, la retransmission de l'Euro de football. La question était aussi de maintenir ou non la date du vendredi matin. Comme, les marchands ambulants ont d'autres rendez-vous, la case du vendredi matin est maintenue. Suite à de nombreuses demandes, nous allons également tenter de trouver un fromager afin que le choix soit le plus large possible", conclut Sébastien Dorchy.



Cette nouvelle a déjà fait jaser de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux. Certains trouvent que déménager le marché sur la Grand-Place aurait été plus convivial et d'autres approuvent avec optimiste cette décision. Faites votre choix...

Les marchands ambulants s'installaient depuis quelque temps déjà sur la place de l'Hôtel de ville suite aux travaux entrepris sur la Grand-Place. Ce nouveau lieu de rendez-vous n'avait pas fait l'unanimité auprès des Frasnois. Ces derniers espéraient d'ailleurs retrouver le plus rapidement possible le marché sur la Grand-Place. Pour rappel, celle-ci a récemment été rénovée et des aménagements avaient été installés pour accueillir de nombreuses festivités dont le marché hebdomadaire.Cependant, la semaine dernière, le Collège de Frasnes s'est entretenu avec les marchands ambulants qui souhaitent tous rester sur la place de l'Hôtel de ville.