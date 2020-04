Le marché dominical de Silly du 26 avril s’est tenu de 7 à 13h. Sur son site internet, la commune de Silly annonce que les mesures prises ayant été suivies à la lettre, elle annonce que le marché dominical du 3 mai prochain pourra également avoir lieu pour autant que les conditions prises soient toujours strictement suivies.

“Seules les échoppes de type alimentaire seront présentes. En ce qui concerne les commerçants ambulantsIl est important de préciser que le marché ne pourra se tenir que dans le cadre défini par les autorités locales, à savoir le respect du timing pour la mise en place avec un emplacement défini suivant les spécificités de chaque échoppe ; le respect des règles de distanciation sociale et le port du masque et de gants par les commerçants ambulants. Une désinfection des mains devra se tenir entre chaque client et il sera proposé aussi à chaque client de se désinfecter les mains”, avance le Collège.

Il émet aussi le souhait de voir privilégier les transactions financières électroniques. Il rappelle aussi à l’intention de la population que ce marché n’est nullement une promenade en famille comme ce que le marché dominical sillien pouvait représenter auparavant pour beaucoup.

“Il s’agit ici de permettre à la population de s’approvisionner. C’est d’ailleurs pourquoi, les seules échoppes autorisées sont exclusivement des échoppes alimentaires. Il sera impératif de respecter la distanciation sociale devant les échoppes de chaque maraîcher. L’agencement général du marché a été pensé pour éviter tout contact entre personnes. C’est le strict respect de ces conditions qui permettra au marché de se poursuivre les prochaines semaines”, insiste le Collège.