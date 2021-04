© Pascal Lepoutte

Le collectif de Montrœul-au-Bois a lancé deux projets pour faire vivre le village dont notamment, la mise en place d'un menhir sur les hauteurs du village. Cette sculpture métallique, imaginée par Gatien Bataille et réalisée par Patrick Jouret avec des matériaux de récupération, est accessible depuis jeudi. La particularité du projet est qu'il est entièrement collectif.En effet, chaque promeneur et chaque habitant peuvent apporter leur contribution en ajoutant une pierre à l'intérieur du menhir. Pour participer, il suffit de se munir d'une pierre qui se trouve dans un bac, au pied de l'église du village et de se balader jusqu'au menhir. Par la même occasion, les promeneurs peuvent profiter du paysage et de la vue. Une fois la pierre mise à l'intérieur de la sculpture, on peut se photographier à proximité de l'œuvre et envoyer la photo sur le site Internet de Montrœul-au-Bois., déclare Gatien Bataille.Tout au long du sentier qui mène au menhir, les promeneurs pourront découvrir l'autre projet mis en place par, Gatien Bataille et Pascal Lepoutte, membres du collectif. Le Mur des Villageois a pour objectif de présenter sur divers panneaux, le portrait de plusieurs habitants de la région de Montrœul-au-Bois. En plus d'une photo et d'une brève présentation, les villageois expliquent ce que l'entité de Montrœul-au-Bois représente pour eux. C'est aussi une manière de garder une trace des habitants de l'entité.