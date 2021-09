En prélude de la pose symbolique de la première pierre, une réunion de travail s’est tenue à l’administration communale en présence du Ministre wallon, des membres du Collège communal ellezellois et des représentants du Tennis Club et du Football Club d’Ellezelles ; l’occasion pour ces derniers d’exposer leurs ambitions et souhaits quant à la réfection globale des installations sportives. Ainsi, du côté du club de tennis local, le président Marcel Dekeyser a témoigné la volonté du TC Ellezelles de rénover son Club House afin d’en faire un bel espace de rencontre pour ses différents adhérents. "Avec l’arrivée des terrains couverts, le lancement de l’école de tennis et l’alignement de deux équipes en Nationale l’année prochaine, nous espérons pouvoir faire encore grandir notre club et accueillir nos membres dans des installations adéquates" a expliqué le président du TC Ellezelles.

A la suite de ces témoignages, le Ministre Jean-Luc Crucke a salué la belle collaboration qui réunit les acteurs sportifs ellezellois et l’administration communale et a témoigné un grand enthousiasme quant à l’aménagement des nouvelles infrastructures du TC Ellezelles. "L’installation de ces deux nouveaux terrains couverts, c’est le complément évident pour un club comme le TC Ellezelles qui est selon moi un vrai pôle tennistique dans la région des Collines. Cela permettra évidemment au club d’élargir ses capacités de zones de jeu mais aussi d’accueillir ses membres tout au long de l’année. C’est le coup gagnant ! Il me semble donc très logique que la Wallonie s’associe à ce projet, que je soutiendrai vivement car il porte sur des valeurs essentielles telles que la pratique sportive au profit de la santé" conclut le Ministre Jean-Luc Crucke.