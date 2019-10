La fondation du parc de Cambron-Casteau soutient un ambitieux projet de reforestation sur cette île de l'Asie du Sud-Est habitée par ces magnifiques primates en voie d’extinction

La fondation Pairi Daiza a décidé de s’investir dans un nouveau projet visant à restaurer l’habitat des orangs-outans de l’île de Bornéo. Ces magnifiques primates sont, en effet, en danger critique d’extinction. Ils ne sont plus que 57.000 individus à vivre dans les forêts de cette île qui constitue leur seul et unique habitat au monde. Et dire qu’ils étaient encore près de 300.000 voici un demi-siècle. La déforestation est grande partie responsable de ce chiffre alarmant.

Quoi de plus terrible pour un “homme de la forêt (c’est la signification du mot orang-outan) que de perdre la sienne. C’est pourtant le scénario-catastrophe qui s’est produit à Bornéo. Dans les années 90, un million d’hectares de forêts sont partis en fumée pour y planter du riz qui, malheureusement, ne poussa jamais! La culture fut très vite abandonnée mais la forêt porte toujours les stigmates de ce désastre.

Concrètement, la fondation Pairi Daiza soutient un projet de reforestation mené par la Bornéo Orangutan Survival Foundation.

“L’objectif est de restaurer l’humidité naturelle des sols tout en replantant quelques 11.000 arbres appréciés des orangs-outans mais aussi en construisant cinq barrages. En bloquant les canaux de drainage artificiels, ces ouvrages offriront à l’eau la possibilité de revenir nourrir naturellement les terres », précise-t-on du côté de la fondation Pairi Daiza.

B.D