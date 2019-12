Face aux feux dévastateurs qui déciment les populations de marsupiaux en Australie depuis trois mois, ses responsables relaient un appel aux dons pour sauvegarder une espèce déjà très menacée

Depuis trois mois, les incendies dévastateurs qui font rage en Australie ont déjà provoqué la mort de plus de 2000 koalas! La destruction par les flammes d’une grande partie de leurs habitats pourrait s’avérer fatale à la survie de ces adorables animaux figurant sur la liste des espèces en voie d’extinction.

En réponse à cette situation catastrophique, le parc Pairi Daiza qui abrite plusieurs spécimens, a décidé de relayer un appel aux dons lancé par l’organisation Aussie Ark qui protège les espèces menacées sur le territoire australien.

"Avec notre partenaire, l’Australian Reptile Park, nous soutenons activement les projets d’Aussie Park tout en étant très sensibles à la situation critique à laquelle leurs équipes font face actuellement", commentent les responsables du domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette).

Les dons récoltés permettront de protéger les koalas ayant échappé au brasier dans une zone sauvage et sécurisée de 5750 hectares au coeur du parc national de Barrington Tops, situé à 200km de Sydney. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice et contribuer à la sauvegarde des petits marsupiaux, il est possible de faire un don via le lien suivant: gf.me/u/w3quzn