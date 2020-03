En raison de l’épidémie de Coronavirus, le domaine animalier de Cambron-Casteau ne sera pas accessible au public avant le 4 avril

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19 parmi la population, Pairi Daiza annonce, en parfaite concertation avec les autorités communales de Brugelette, le report de l’ouverture de sa saison 2020, initialement programmée pour ce 21 mars 2020, au samedi 04 avril 2020. L’accès du public (visiteurs d’un jour comme résidents en séjour) au Jardin des Mondes est donc reporté au premier jour des vacances scolaires de printemps, comme c’était le cas les années précédentes.

Depuis la détection des premières contaminations de Covid-19 en Belgique, Pairi Daiza est en contact permanent avec les autorités communales de Brugelette pour, d’une part, analyser et fixer les mesures prophylactiques appropriées à l’accueil du public dans le Jardin et, d’autre part, évaluer quotidiennement la pertinence, pour raisons prioritaires de santé publique, d’un report de l’ouverture de la saison. Ce report était ainsi étudié depuis plusieurs jours déjà.

Pairi Daiza salue l’ordonnance de police prise ce vendredi 13 mars par le bourgmestre de Brugelette, en parfaite concertation avec la direction de Pairi Daiza, visant à interdire l’accès du public aux sites susceptibles d’accueillir simultanément plus de 1.000 personnes. Même si l’interdiction des « activités récréatives » demandée par le Conseil National de Sécurité ne vise pas de manière claire de grands sites « de plein air » tels que Pairi Daiza (un site de plus de 75 hectares, très largement composé de chemins et jardins extérieurs), il nous apparaît en effet nécessaire, pour ces raisons de santé publique, d’en fermer temporairement l’accès.

Le report de l’ouverture du Pairi Daiza au samedi 04 avril 2020, premier jour des vacances de printemps aura des répercussions pour les visiteurs ayant programmé un séjour ou un déplacement à Pairi Daiza antérieur à cette date. A ce titre, les équipes de Pairi Daiza prendront contact, dans les prochaines heures, avec tous les visiteurs ayant réservé un séjour dans le Jardin des Mondes entre le 21 mars et le 03 avril 2020. Tous pourront reporter leur séjour à une date ultérieure.

Il en ira de même pour celles et ceux (visiteurs, groupes scolaires, entreprises, etc.) qui avaient d’ores et déjà programmé une visite d’un jour à Pairi Daiza entre le 21 mars et le 03 avril 2020.

Toutes les équipes de Pairi Daiza se réjouissaient d’accueillir à nouveau les amis du Jardin dès ce 21 mars, avec quelques jours d’avance sur le calendrier classique, de les inviter dans le nouveau monde, La Terre du Froid, de leur présenter les pensionnaires accueillis cet hiver et de découvrir avec eux tous les aménagements réalisés ces dernières semaines.

Mais cette impatience, aussi grande soit-elle, ne pèse rien devant les impératifs de sécurité publique qui doivent tous nous guider dans notre vie quotidienne, plus encore en cette période de crise sanitaire.

Ce n’est que partie remise ! Les équipes de Pairi Daiza mettront ces quelques jours supplémentaires de fermeture pour préparer mieux encore l’arrivée des premiers visiteurs et pour leur offrir, prochainement, de nouvelles journées d’émerveillement et de découvertes.