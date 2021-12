"À partir de ce samedi 18 décembre à midi, et jusqu’au dimanche 9 janvier inclus, en complément des mesures fédérales et wallonnes, compte tenu de l’attractivité du centre-ville en cette période des festivités de Noël et Nouvel an, et dans le but de poursuivre au maximum les mesures visant à nous protéger, le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de l’âge de 6 ans " indique un communiqué de la Ville.

Cette obligation s’applique à "tout lieu public ou accessible au public situé dans l’intra-muros d’Ath, périmétré par ses boulevards et autres voiries longées selon le cas par la Dendre et le canal Ath-Blaton".

"Le samedi 18 décembre, dans le cadre de la parade de Noël, pareille obligation est également imposée sur les voies publiques situées entre le hall du CEVA et le centre-ville."