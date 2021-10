Il y a quelques semaines, la Résidence service « Les Bassins » soufflait sa première bougie d’anniversaire. "Nous avons soutenu le projet depuis le début. Vu le vieillissement de la population wallonne, et frasnoise en particulier, il était de notre devoir d’être un PS responsable. Soutenir ce projet, c’est offrir une structure adaptée à nos aînés avec toutes les commodités à proximité et ce, à un prix attractif", nous revient le chef de groupe socialiste Michel Devos.

Avec cet anniversaire, l’heure devrait être à la fête. Cependant, le conseiller CPAS Marian Clément n’est pas du même avis et demande à la majorité MR de se remettre en question. "Seulement 8 appartements sur les 25 existants sont occupés ! Soit une occupation de 32% au lieu des 75% promis dans le Business Plan. Outre la perte financière énorme de ce trou locatif, il y a également un problème sociétal dans ce projet : le prix est trop élevé. On nous a promis des loyers allant de 1000€ à 1300€ mais avec les frais connexes c’est bien plus cher que ça. Dans certains cas, la résidence-service du CPAS est plus chère que le privé. Or, le CPAS a obtenu un subside de la Wallonie pour la construction du bâtiment, ce qui devrait un impact positif sur les loyers".

Le conseiller CPAS poursuit ses dire en déclarant qu'à Comines-Warneton, la résidence service est complète. Même chose pour une autre résidence de l’entité. "Prenons l’exemple des tarifs appliqués par une résidence privée de la région : cela revient à 1900€ pour une personne seule et 2295€ pour un couple. Cela signifie que la blanchisserie, les repas, les boissons, le téléphone, internet, la télévision, le nettoyage et le parking sont compris. Pour la Résidence « Les Bassins », ces frais viennent s’additionner au loyer qui oscille déjà entre 1000€ et 1300€. Pour un service similaire au privé, on a donc une mensualité qui varie entre 1700€ à 2050€ pour une personne seule et entre 2200€ et 2500€ pour un couple. Les prix sont excessifs ! Soit les tarifs s'approchent de ceux du privé, soit ils sont plus élevés."

"Frasnes-lez-Anvaing, c’est 37% de la population qui gagne moins de 20 000€/an. 12% gagnent moins de 10 000€/an. Cela signifie donc que 37% de la population est dans l’incapacité financière de s’offrir ce service public. C’est un comble pour un CPAS dont le Core Business est l’action sociale. Le sursaut de cette résidence-service n’aura lieu que par une démocratisation des loyers et services. D’autres résidences l’ont compris et sont maintenant complètes. Il faut que le CPAS de Frasnes emboîte le pas. Il convient d’offrir un maximum de services compris dans le loyer afin d’offrir une prestation de qualité qui correspond au budget du Frasnois moyen et à ses besoins", conclut le socialiste Marian Clément