Le célèbre guide gastronomique Michelin a dévoilé ce lundi, la liste des restaurants belges et luxembourgeois qui figurent dans l'édition 2022. Au total, 16 restaurants font leur entrée dans le guide. En Wallonie picarde, Le Château du Mylord à Ellezelles et L’Impératif à Roucourt en faisaient déjà partie depuis de nombreuses années. C'est désormais au tour du restaurant gastronomique, Le Quai N4, situé au quai Saint-Jacques, à proximité de la Grand-Place à Ath, d'obtenir sa première étoile.

Les talentueux chefs Maxence Bouralha et Charles-Maxime Legrand ne sont pas à leur premier prix. Un an après son ouverture, Le Quai N4 avait conquis Gault&Millau. Le célèbre guide jaune que tous les fins gourmets se doivent de posséder, avait par ailleurs attribué à l'établissement de la Cité des Géants un 13,5/20 et le prix de la Découverte de l’année pour la Wallonie !