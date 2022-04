Ce vendredi matin, des représentants de l’unité d’infanterie Régiment Carabiniers Prince Baudouin – Grenadiers ont reçu leur certificat de parrainage des mains de la Directrice scientifique de la Pairi Daiza Foundation. Cette unité d'infanterie de la composante terre des forces armées belges, basée à Lombardsijde (Niewpoort) a effectivement souhaité parrainer le Varan de Komodo, baptisé Charlie dans le cadre du programme européen (EEP) pour cette espèce en danger.

Le Varan de Komodo, appelé dragon de Komodo, est la plus grosse espèce de lézard du monde avec une taille maximale qui atteint les 3 mètres et un poids qui peut dépasser les 100 kilos. Malgré son apparence d’un colosse invincible, il est pourtant mis en péril par le braconnage et le déploiement des activités humaines. Selon l’IUCN, il ne reste que 3.500 individus environ à l’état sauvage répartis sur cinq îles du sud-est de l’Indonésie. L’espèce est par ailleurs, classée comme « en danger ».

En devenant parrains, les membres de cette unité d’infanterie deviennent acteurs de la protection de cette espèce exceptionnelle. Le Régiment Carabiniers Prince Baudouin – Grenadiers soutient désormais, via la Pairi Daiza Foundation et son partenaire le Komodo Survival Program, un programme de conservation dans des réserves naturelles en Indonésie. Ils participent à la gestion de ces réserves qui nécessite des efforts quotidiens : entretien des réserves, patrouilles de contrôle, sensibilisation des communautés locales, etc.