Une maison a été très endommagée par un incendie dimanche soir à Vaudignies, dans l'entité de Chièvres (Hainaut).

Les occupants, le père et fils, ont été relogés. Le bourgmestre de Chièvres, Claude Demarez, a indiqué lundi matin que le père, un ancien militaire, aurait indiqué la présence d'un engin explosif dans l'habitation. "L'incendie a été maîtrisé par les pompiers alors qu'il faisait nuit, les investigations quant à la suspicion de la présence d'un engin explosif dans la maison ont été reportées à lundi", a précisé Claude Demarez. "Le service de déminage a été sollicité. La police et les pompiers sont sur les lieux et un périmètre de sécurité a été installé."

Le brasier, dont les causes n'ont pas été précisées, n'a fait aucun blessé. Les occupants des maisons voisines, qui avaient dû quitter temporairement leurs habitations pendant l'incendie, ont pu les réintégrer dans le courant de la soirée.