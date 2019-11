L’embardée s’est produite en pleine nuit sur la N56 à proximité du cimetière. Les deux occupants ont pu s’extraire avant que leur véhicule ne s’embrase

Durant la nuit de jeudi à vendredi, un spectaculaire accident de roulage s’est produit le long de la N56 Ath - Mons, à proximité du cimetière de Lens. Pour une raison inconnue, une voiture a effectué une embardée, avant d'aller percuter un arbre.

Sous la violence du choc, le véhicule s’est embrasé mais les deux occupants ont pu s’extraire à temps avant même l’arrivée des secours. L’automobiliste et son passager ont néanmoins été transportés à l’hôpital Ambroise Paré (Mons).

Les pompiers de Chièvres sont intervenus sur place avec du matériel de désincarcération et une autopompe pour éteindre la voiture qui était la proie des flammes. La chaleur dégagée par celles-ci a quelque peu endommagé un camion stationné à proximité du lieu de l’accident.

Les ambulances de Chièvres et de Ath ont également été dépêchées sur place, de même que le SMUR de Ath et des policiers de la zone Sylle et Dendre. Ces derniers ont procédé aux constatations d’usage tout en balisant la chaussée, le temps que la carcasse calcinée de la voiture accidentée soit évacuée.