Tous les matins, elles prendront systématiquement la température des enfants

Le Covid-19 prend de l’ampleur. Le pays est malheureusement impacté et les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour en limiter et sa propagation et ses conséquences auprès des publics les plus fragiles.

"Nous devons nous assurer de la bonne santé des enfants qui nous sont confiés et dont nous sommes tous responsables. Aussi, à l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing il a été demandé aux accueillantes ONE de prendre, depuis ce mardi, la température de chaque enfant lors du premier change au plus tard pour 8 h 30, sauf en cas d’arrivée tardive, et de noter cette température sur un document à part (exemple : utilisation de grilles d’accueil pour référencer quotidiennement et individuellement chaque température prise)", explique Valery Gosselain, le président du CPAS.

Si un enfant manifeste une température anormale par rapport à son état habituel, l’accueillante doit s’engager à en aviser directement le CPAS.

Les parents seront avertis

"C’est le service qui prendra le relais en fonction des informations que l’accueillante aura collectées au sujet de l’enfant en question. Cela signifie que c’est le service qui décidera des suites à prendre et qui le communiquera à la famille de l’enfant concerné ainsi qu’à l’accueillante évidemment…", ajoute le président. Les parents seront prévenus cette semaine informés par courrier/courriel individualisé.