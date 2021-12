La crise sanitaire n’épargne personne ces derniers temps. Alors qu’un nouveau variant, Omicron, a été découvert il y a quelques semaines, les animaux n’ont pas non plus été épargnés par le virus. Plusieurs parcs animaliers du pays et à l’étranger communiquent d’ailleurs régulièrement lorsque de nouveaux cas sont détectés chez leurs pensionnaires. Pairi Daiza en fait partie et informe qu’une de ses lionnes, Dana, a contracté le virus malgré le protocole très strict mis en place par le parc.

Couvre-feu, annulations d’activités et autres mesures ne concernent évidemment pas les animaux des différents parcs animaliers du pays. A Pairi Daiza, un protocole est néanmoins d'application afin d’éviter au maximum les contaminations. "Depuis le début de la pandémie, nous appliquons un protocole sanitaire strict dans le but de protéger au maximum nos 7 000 animaux ainsi que les visiteurs et le personnel du parc", indique Pairi Daiza.

Malgré cela, certains animaux ne peuvent échapper au covid. La lionne de 13 ans de Pairi Daiza, Dana, fait partie des animaux ayant contracté le virus. "Nous faisons à présent partie des parcs animaliers qui doivent faire face à la contamination de l'un de ses protégés. Dana, la lionne de 13 ans, est en effet positive au coronavirus", poursuit Pairi Daiza. "Nous l’avons appris ce week-end lorsque le Directeur zoologique de Pairi Daiza, Tim Bouts, a constaté de la fièvre chez l'un des quatre lions du Jardin. Il a immédiatement isolé la femelle et l'a fait tester. Le laboratoire a ensuite confirmé que la lionne est atteinte du coronavirus."

Qui dit cas avéré de covid, dit isolement. Les lions n’y ont pas échappé et logent désormais séparément. Ils ne seront pas non plus visibles par les visiteurs afin d’éviter tous les risques. "Les soigneurs et vétérinaires mettent tout en œuvre pour soigner Dana et surveillent l'état de tous les animaux de très près", conclut Pairi Daiza.