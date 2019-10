Nés le 8 août dernier, Baby Girl et Baby Boy ont bien grandi et se portent à merveille depuis leur venue au monde. L’heure est venue de leur offrir un vrai prénom avec le concours des visiteurs du parc

Les deux adorables bébés pandas ont bien grandi depuis leur naissance le 8 août dernier dans les installations du parc Pairi Daiza. Alors que Baby Girl et son petit frère Baby Boy atteindront bientôt le cap de viabilité des cent jours, l’heure est venue de leur donner un vrai nom pour la vie.

Sur sa page Facebook, le domaine animalier de Cambron-Casteau invite dès à présent ses nombreux visiteurs et admirateurs à aider leurs soigneurs à choisir en ligne parmi une liste de prénoms évocateurs. Le public a jusqu'à dimanche pour choisir entre un duo de noms ou deux noms différents qui n’ont pas directement de lien entre-eux. Chaque nom a une signification bien précise.

En duo, les responsables du plus beau jardin zoologique européen proposent Bao Di pour Baby Boy (traduisez Petit frère de Tian Bao) et Bao Mei pour Baby Girl (Petite sœur de Tian Bao). Ainsi que Long Long (Dragon) et Feng Feng (Phénix).

Concernant les noms séparés, voici les suggestions pour Baby Girl d’abord: Tian Yu (Beauté intelligente du ciel), Tian Xiang (Fragrance du ciel), Tian Yi (Joie du ciel) et Ruan Ruan (Fille douce). Et pour Baby Boy: Tian Jiao (Fierté du ciel), Tian You (Bénit du ciel) et Hao Yun (Bonne chance).