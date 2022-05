Précédemment, nous évoquions le manque de visibilité des bouches d'incendie au cœur de la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Effectivement, les pompiers de Renaix ont récemment dû intervenir au sein d'une habitation située à la rue Beauvolers à Dergneau pour un feu ayant pris dans un garage. Sur place, les hommes du feu ont désespérément cherché une bouche d'incendie à proximité du domicile. Dissimulée par des herbes hautes, de la terre ou encore disparues suite à des travaux.

Pour les pompiers de Renaix, ce n'était pas forcément une première. "Il n'y a qu'en Wallonie que nous rencontrons ce genre de situation. En Flandres, un service passe régulièrement pour mettre en exergue les différentes bouches d'incendie". La victime de cet incendie a pourtant déjà déclaré à la commune de Frasnes-lez-Anvaing que la plupart des bouches d'incendie situées dans cette rue restent "camouflées et mal indiquées". Cependant toujours d'après ce riverain, sa réclamation "n'a abouti à rien..."

Selon la bourgmestre Carine De Saint-Martin (MR), "les bouches d'incendie sont entretenues régulièrement, notamment lors des campagnes de fauchage qui ont lieu deux fois par an. Aussi, la commune travaille actuellement avec la SWDE pour un recensement de ces bouches d'incendie. Un budget de 50.000 euros a été inscrit au budget extraordinaire 2022 afin de solliciter une société extérieure. Cette dernière devra vérifier et entretenir la signalisation et l’accès aux hydrants sur le territoire de la commune, tout en vérifiant le bon fonctionnement des appareils (les réparer ou remplacer le cas échéant). Elle devra également établir et tenir à jour un listing des hydrants et son débit à destination de la zone de secours de Wallonie picarde. Notre service technique participera au chantier préparatoire", conclut Carine De Saint-Martin.