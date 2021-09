Les casernes d’Ath et Lessines vivent leurs dernières heures. Les pompiers s’activent et font des caisses. Au fil des heures, les casernes d’Ath et de Lessines se vident de tous leurs souvenirs. Le déménagement des deux postes de secours aura lieu mardi prochain, le 7 septembre. "Nos équipes sont actuellement occupées à transférer du matériel vers la nouvelle caserne, mais l’ensemble du charroi sera acheminé vers Rebaix ce 7 septembre en matinée", précise la zone de secours de Wallonie picarde.

"Les différents véhicules quitteront simultanément Ath et Lessines sur les coups de 10 h. Après un passage dans les centres-villes, les deux convois se retrouveront symboliquement devant la stèle de Ghislenghien aux alentours de 10 h 30 avant de prendre, ensemble, la route vers la nouvelle caserne de Rebaix."

Les casernes d’Ath et de Lessines seront alors définitivement fermées et, dès lors, toutes les interventions partiront de Rebaix. D’ici là, les deux postes de secours resteront actifs en cas d’intervention urgente.