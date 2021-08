C'est sur les réseaux sociaux qu'Emily Coppens, gérante du magasin de cupcakes et d'autres succulents desserts a annoncé la grande nouvelle. Après Tournai et Mons, l'enseigne va prochainement s'installer dans la Cité des Géants.

"C'est officiel, la ville d'Ath va voir naître une boutique MilyPat, et pas n'importe où, sur sa grand-place, juste à côté de l'hôtel de ville. J'ai fait la découverte d'un lieu unique. Il comporte un magnifique escalier en bois ancien, et que ce soit sa vitrine, sa position, son aménagement etc, j'en suis tombée immédiatement amoureuse. Et je sais que je ne serai pas la seule. Je travaillerai le thème d'Alice tout autant que dans les autres boutiques, et comptez sur moi pour que, le temps de boire un thé ou de manger un cupcake ou les 2 d'ailleurs, vous vous sentiez plongés dans cet univers qui m'est si cher", s'exclame Emily sur sa page Facebook.